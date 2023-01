Sackboy kommt auf mobile Geräte

Sony bringt seinen entzückenden PlayStation-Charakter Sackboy nächsten Monat als Teil eines neuen laufenden Spiels namens Ultimate Sackboy auf mobile Geräte. Dieser Titel wird auf Android- und iOS-Systemen erscheinen und bereits am 21. Februar 2023 debütieren.

Was genau das Spiel bieten wird, wird uns in einer Pressemitteilung mitgeteilt, dass Ultimate Sackboy den Stoffhelden in eine Reihe von Miniaturwelten bringen wird, wo er mit anderen Sackfolk in Kopf-an-Kopf-Herausforderungen, Rennen und mehr konkurrieren wird, um Preise zu gewinnen, um den Charakter zu stilisieren.

Das Spiel wird von UExient entwickelt und ist derzeit im GooglePlay Store vorregistrierbar. Schaut euch unten einen Trailer zum Spiel an.