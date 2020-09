Sackboy: A Big Adventure zeigt spielerische Verbesserungen seit Little Big Planet

Sumo Digital musste der Euphorie der Fans schnell Einhalt gebieten, als sie Sackboy: A Big Adventure angekündigt haben. Die Spieler werden in diesem Titel nicht in der Lage sein, ihre eigenen Level und Spiele im gleichen Umfang anzufertigen, wie es uns die Little-Big-Planet-Serie in der Vergangenheit erlaubte. Was zuerst nach einem Rückschritt klingt, eröffnet den Entwicklern bei genauerem Hinsehen neue Möglichkeiten.

In einem neuen Video sehen wir zum Beispiel, dass der Fokus auf von Hand gefertigte Kurse und Herausforderungen eine verfeinerte Steuerung ermöglicht, mehr Abwechslung zulässt und verfeinerte Mechaniken erlaubt. Die Entwickler wollen, dass sich jeder Schauplatz einzigartig und anders anfühlt, was wohl auch für die Charaktere gilt, mit denen wir spielen werden. Sechzig speziell angefertigte Kostüme wird Sackboy: A Big Adventure anbieten, sobald es am 12. November erscheint. Es besteht außerdem die Möglichkeit, verschiedene Teile der Outfits miteinander zu kombinieren, um eure Spielfigur nicht mit der eurer Partner zu verwechseln.

Wer die Deluxe-Version des Spiels kauft erhält übrigens einige coole Skins, die auf Days Gone, Death Stranding, Detroit: Become Human und Ghost of Tsushima basieren. Einen Eindruck davon bekommt ihr im neuen Trailer: