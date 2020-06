Sackboy: A Big Adventure bringt Sonys Maskottchen und Koop auf Playstation 5

Sackboy, der kleine Protagonist des knuffigen Plattformers Little Big Planet, reißt sich erneut aus den Nähten der Serie heraus, um von Sumo Digital in Form eines neuen Spiels zu erstrahlen. Entweder allein oder mit Hilfe potenzieller Freunde werdet ihr in Sackboy: A Big Adventure Ende des Jahres in abwechslungsreichen Umgebungen lustige Plattforming-Abschnitte meistern können. Da das alles mit bis zu vier Spielern kooperativ erlebbar ist, dürftet ihr euch auf eine Menge Unsinn einstellen, sobald der Titel für Sonys neue PS5 erscheint.

