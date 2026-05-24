Sacha Baron Cohen glaubt nicht, dass er Borat jemals wieder zurückbringen wird

Sacha Baron Cohen ist einer der bekanntesten Charakterdarsteller der heutigen Zeit, da der britische Star Borat Sagdiyev, Ali G, Bruno Gerhard und Haffaz Aladeen erschaffen und spielte. Der Schauspieler hatte aber auch eine Reihe weiterer Rollen, darunter kürzlich im Marvel Cinematic Universe als Mephisto in der Ironheart-Serie.

Mit einigen dieser epischen Figuren im Hinterkopf interessiert euch vielleicht, welchen Cohen als nächstes spielen wird. Falls ja, fragten die Leute von Screen Rant den Schauspieler, ob wir als Nächstes eher Mephisto oder Borat sehen würden, worauf Cohen eine sehr interessante Antwort gab, die Fans letzterer Kategorie enttäuschen könnte.

"Ich denke, Mephisto. Ich weiß nicht, ob Borat jemals zurückkehren wird."

Im MCU gibt es viele Charaktere, daher ist eine Rückkehr von Mephisto sehr wahrscheinlich, aber Cohen so über Borat sprechen zu hören, deutet darauf hin, dass der Schauspieler mit solchen kontroversen und riskanten Figuren abgeschlossen hat.

Wen möchtest du zuerst wiedersehen, Mephisto oder Borat?