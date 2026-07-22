Hat jemand Body Horror gesagt? Da fange ich wieder an und rede unaufhörlich von diesem gesegneten Jahr des Schreckens, denn weißt du was? Es hört einfach nicht auf. In diesem Jahr hatten wir im Horror-Genre nur Obsession, Evil Dead Burn und Lee Cronins The Mummy, um nur einige zu nennen. Und nun kommt Saccharine, das offenbar eine Koproduktion zwischen Australien und Finnland ist. Hast du davon noch nie gehört? Ich auch nicht, bis vor ein paar Wochen. Ich bin auf eine Bewertung gestoßen und wurde neugierig, und dafür bin ich sehr dankbar. Auf seine Weise erinnert Saccharine an The Substance und viele andere Body-Horror-Filme, bringt aber etwas Einzigartiges in das Genre.

Hana, eine Medizinstudentin, die unglücklich verliebt ist, wird in einen extremen Gewichtsverlusttrend hineingezogen, der schnelle Ergebnisse verspricht. Kurz darauf wird sie von einem hungrigen Geist, der mit dem Ritual verbunden ist, heimgesucht. Während die Grenze zwischen Körper, Schuld und übernatürlicher Besessenheit immer mehr verschwimmt, ist sie gezwungen, sich den Folgen ihrer Obsession zu stellen.

Eine neue Art von fettverbrennender Pille. Es können einige Nebenwirkungen auftreten...

Natalie Erika James sitzt im Regiestuhl und hat zuvor die Horrorfilme Relic und Apartment 7A (ein Prequel zu Rosemary's Baby) inszeniert. In der Rolle der Hana sehen wir Midori Francis, bekannt für ihre Arbeit an Grey's Anatomy, unter anderem, und sie ist als Hana absolut brillant. Auch die anderen Schauspieler im Ensemble, darunter Madeleine Madden und Robert Taylor, liefern solide Leistungen ab.

In Saccharine springen wir auf den Kannibalismus-Zug auf, aber auf eine unerwartete und andere Weise. Es ist ziemlich grotesk, aber nicht wegen der Gewalt selbst oder der Szenen, in denen Arzttermine das Öffnen des Oberkörpers beinhalten, sondern vielmehr liegt die Groteskheit in der Blähung. Wenn man sich Saccharine ansieht, hat man nicht gerade Lust auf Süßigkeiten - oder auf Kuchen, wenn wir schon dabei sind. Eigentlich nichts. Wenn du leicht angewidert wirst, würde ich empfehlen, die Snacks auf Abstand zu halten.

Werbung:

Eine schöne Geschichte, wenn auch anfangs etwas konstruiert.

Hier gibt es genug zu mögen. Saccharine ist ein queerer Body-Horror-Film mit interessanten Charakteren. Es ist unvorhersehbar, und die Horrorelemente sind stilvoll und stellenweise beunruhigend, aber ich finde es nicht allzu unangenehm. Es ist zugleich traurig und aktuell, mit Bodyshaming und "Looksmaxxing" als Themen. Es spiegelt eine kranke Gesellschaft auf stilvolle Weise wider. Die kleine Liebesgeschichte wirkt anfangs, wenn nicht konstruiert, dann doch etwas simpel. Es wirkt fast wie ein Logikloch, dass Hanas Trainer sich in sie verliebt, obwohl er erkennt, dass sie mit leistungssteigernden Mitteln schummelt. Aber es fügt der Geschichte trotzdem etwas hinzu, und wenn man akzeptiert, dass es etwas zu flüssig läuft, ist es eine interessante Ergänzung zu einer ohnehin schon interessanten Geschichte.

Ich hätte mir eine höhere Portion Unbehagen gewünscht, aber ich bin bereit, das zu übersehen, denn Saccharine ist von Anfang bis Ende unterhaltsam und bietet auch ein Ende, das ich schätze. Wenn du also Lust auf Body Horror und Essanfälle hast, halte Ausschau nach Saccharine.