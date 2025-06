Sabrina Carpenter veröffentlicht im August ein neues Album

HQ

Seit Sabrina Carpenter letzten Sommer Short n' Sweet der Welt vorgestellt hat, ist die Musikerin eine große Popstar-Sensation. Vor allem dank des Erfolgs von Espresso ist der Sänger zu einem bekannten Namen geworden, weshalb es für viele zweifellos ein riesiges Ereignis ist zu hören, dass ein neues Album fast da ist.

Es wird Man's Best Friend heißen und bereits am 29. August 2025 debütieren. Dies bestätigte der Popstar auf ihrer Website, wo sie erklärte, dass sie "es kaum erwarten kann, dass es dir gehört".

Was den Inhalt des Albums betrifft, so kann man davon ausgehen, dass die Tracklist in naher Zukunft zu sehen sein wird, auch wenn es fast sicher ist, dass Manchild enthalten sein wird.

