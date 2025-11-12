Sabrina Carpenter spielt die Hauptrolle und produziert einen Alice im Wunderland-Musicalfilm

HQ

Die aktuelle Popstar-Sensation Sabrina Carpenter wird bald in die Welt der Schauspielerei zurückkehren, denn The Hollywood Reporter berichtet, dass die Espresso -Sängerin die Hauptrolle spielen und einen Alice in Wonderland Musicalfilm im Auftrag von Universal Pictures produzieren wird.

Das Projekt wird von Lorene Scafaria geschrieben und inszeniert, die das von Jennifer Lopez geleitete Hustlers geschrieben und inszeniert hat, während Wicked -Produzent Marc Platt auch bei den Produktionsaufgaben helfen wird.

Es ist unklar, worauf genau dieses Projekt hinauslaufen wird oder welche Rolle Carpenter dabei spielen wird, aber der Bericht stellt fest, dass es sich um ein Leidenschaftsprojekt für den Popstar handelt und dass sie seit etwa einem Jahr Interesse für die Idee geweckt hat.

Dies wird nicht annähernd das erste Mal sein, dass Alice in Wonderland adaptiert wird, denn vor kurzem haben wir gesehen, wie Tim Burton in Form einer Live-Action-Adaption einen Angriff auf das geistige Eigentum hatte, in dem Johnny Depp eine gestapelte Besetzung als Mad Hatter anführte.