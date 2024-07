Sabrina Carpenter Sommer geht mit rekordverdächtigem dreiwöchigem Lauf weiter

HQ

Wenn wir in letzter Zeit von einer Musikerin sprechen, die Rekorde bricht, ist Taylor Swift meistens die Schuldige. Das ist dieses Mal nicht der Fall.

Der Sommer von Sabrina Carpenter geht weiter: Die Musikerin wird nun dafür gefeiert, dass sie als erste weibliche Künstlerin überhaupt drei Wochen lang die ersten beiden Plätze in den Charts belegt hat.

Laut der Official Chart Company steht Carpenters Please Please Please nun seit drei Wochen in Folge an der Spitze der Charts, während Espresso auch drei Wochen lang die Nummer zwei ist. Espresso war jedoch mit 7,1 Millionen Streams der größte Song der letzten Woche und lag damit knapp vor Please Please Please mit 7 Millionen.

Zum Vergleich, wie beeindruckend diese Leistung ist, gibt es nur eine Handvoll Künstler, die jemals ähnliche Ergebnisse in den Charts erzielt haben. The Beatles schaffte das gleiche Kunststück 1963 mit I Want To Hold Your Hand und She Loves You, Justin Bieber ging 2015 einen Schritt weiter und hielt vier Wochen in Folge die Spitze der Charts, und dann ging Ed Sheeran 2017 mit fünf Wochen Dominanz noch weiter, bei zwei verschiedenen Gelegenheiten.

Werbung:

Glaubst du, dass Carpenter die ersten beiden Chartplätze weiterhin halten kann?