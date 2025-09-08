Sabrina Carpenter setzt sich nach dem VMA-Sieg für Trans-Rechte und Unterstützung ein

HQ

Sabrina Carpenter hat sich nach ihrem VMA-Sieg und ihrem Auftritt am Wochenende für Trans-Rechte und die Unterstützung von Trans-Personen eingesetzt. Carpenter, die kürzlich die Veröffentlichung ihres neuen Albums Man's Best Friend erlebte, gewann den Preis für das beste Album für ihre vorherige Veröffentlichung Short n' Sweet.

Bei den VMAs am vergangenen Wochenende spielte Carpenter Tears von ihrem neuen Album. Das Musikvideo zeigt den Schauspieler Colman Domingo in einem Überraschungsauftritt in Drag. Für die Live-Performance bezog Carpenter auch Drag Queens und Trans-Performer ein.

"Diese Welt kann, wie wir alle wissen, so voller Kritik, Diskriminierung und Negativität sein." sagte Carpenter, als sie den Preis für das beste Album entgegennahm. "Teil von etwas zu sein, das Licht bringt, dich zum Lächeln bringt, dich zum Tanzen bringt und dir das Gefühl gibt, dass die Welt deine verdammte Auster ist. Ich bin so dankbar, dass ich das tun kann."

Seit Trumps Rückkehr ins Amt sind Transmenschen häufiger Ziel von Online-Belästigung und sogar von der Regierungspolitik. Trump hat zum Beispiel kürzlich eine Durchführungsverordnung unterzeichnet, die den Militärdienst für Transgender einschränkt.