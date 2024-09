Sabrina Carpenter in guter Gesellschaft mit Rekordveröffentlichung

Sabrina Carpenter setzt ihren Höhenflug mit der Veröffentlichung ihres Smash-Hit-Albums Short n' Sweet fort, das derzeit auf Platz eins der Billboard 200 steht.

Aus dem Album sind vor allem drei Songs in den Hot 100 erfolgreich: Taste auf Platz zwei, Please Please Please auf Platz drei und Espresso auf Platz vier.

Mit diesen drei Songs, die die ersten drei Top-5-Hits von Carpenter sind, ist sie die zweite Künstlerin und die erste Solokünstlerin überhaupt, die ihre ersten drei Top-5-Hits gleichzeitig in der Region erreicht.

Und sie befindet sich in ausgezeichneter Gesellschaft, wobei die erste am 7. März 1964 The Beatles mit I Want To Hold Your Hand, She Loves You, und Please Please Me bei 1,2 bzw. 4 war.

Es ist ziemlich amüsant zu bemerken, dass beide Künstler mit Singles in den Charts waren, die "please please" in ihren Titeln enthielten - vielleicht ist es eine Art magischer Charme (danke, Billboard).

