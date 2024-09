Sabrina Carpenter hat es auf den Weihnachtsthron von Mariah Carey abgesehen

Jetzt, wo wir auf das Fass des Oktobers blicken, kann man bereits sehen, wie das Eis zu schmelzen beginnt und Mariah Carey aus ihrem Schlaf zu befreien beginnt. Jeder weiß, dass die Weihnachtszeit begonnen hat, wenn Careys All I Want For Christmas Is You auf Radiosendern zu laufen beginnt, aber für 2024 könnten wir zumindest jemanden sehen, der versucht, Careys Thron als Königin von Xmas an sich zu reißen.

Denn Netflix hat sich mit der Schöpferin von Espresso, Sabrina Carpenter, für ein neues Weihnachtsspecial zusammengetan, das den Namen A Nonsense Christmas tragen wird. Darin können wir davon ausgehen, dass Carpenter "unerwartete Duette" aufführen und "komödiantische Gäste, die Sie nicht verpassen wollen" bieten wird, und all dies wird am 7. Dezember ab 2:00 Uhr GMT / 3:00 Uhr MEZ live (oder auf Abruf) auf Netflix zu sehen sein.

Ich frage mich, was Carey als Antwort auf Lager hat...?

