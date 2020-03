Sabre Interactives Zombie-Shooter World War Z ist diese Woche kostenlos

Wer am Wochenende auf Zombies ballern will, der kann das im Actionspiel von Sabre Interactive tun. Der Entwickler hat die Momente aus dem intensiven Film World War Z mit Brad Pitt in interaktiver Form erlebbar gemacht und stellt dieses Ergebnis bis zum 2. April kostenlos im Epic Games Store auf dem PC bereit. Seit dieser Woche unterstützt das Game in allen Spielmodi Crossplay zwischen PC- und Xbox-One-Spielern (die Playstation-4-Community muss vorerst alleine weiterspielen, sie soll aber zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls begrüßt werden). Außerdem gibt es neue Waffenvarianten mit einzigartigen Vorteilen, vier kostenpflichtige Premium-Skins, sowie diverse Balanceverbesserungen. Wer World War Z kostenlos auf dem PC zocken will, besucht einfach den Epic Games Store, auf der Xbox One zahlt ihr aktuell nur ein Viertel des Preises.

Quelle: Twitter.