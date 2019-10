Sabre Interactive erwirbt Studio Bigmoon aus Portugal

Sabre Interactive hat bekanntgegeben, dass sie den Entwickler Bigmoon Entertainment (Dakar 18, Syndrome VR) übernommen haben. Die Zweigstelle wird von nun an als Sabre Porto gehandhabt und soll bereits an zwei unangekündigten Projekten für Konsole und PC arbeiten. Bigmoon hat in den letzten zehn Jahren an insgesamt 18 Spielen mitgewirkt und wird das bestehende Portfolio von Saber unterstützen, heißt es in der Pressemitteilung. Sabre Interactive besteht bereits in fünf Ländern und zählt fast 600 Mitarbeiter.

"Wir sind absolut begeistert, der Sabre-Familie beizutreten. In der Vergangenheit haben wir eng zusammengearbeitet und genießen großen persönlichen Respekt und Wertschätzung für die zukunftsorientierte Führung und die umfassende Vision des Unternehmens", sagte Paulo Gomes, Game Director bei Sabre Porto. "Wir gehen davon aus, dass wir unsere Größe bis Ende 2020 verdreifachen können, um den Anforderungen der stetig wachsenden Gaming-Roadmap von Saber gerecht zu werden."

