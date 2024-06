Saborus, das Survival-Horror-Spiel über das Überleben als Huhn in einem Schlachthaus, veröffentlicht Demo

In der Indie-Entwicklung liegt der eigentliche Durchbruch in den Videospielen der Zukunft. Diese kleinen Projekte sind diejenigen, die sich am meisten trauen, in Bezug auf die Erzählung und neue Spielmechaniken innovativ zu sein, und sie neigen auch dazu, uns mit den erfrischendsten Überraschungen zu belassen. Jetzt, wo wir im Juni sind und an der Schwelle zur Event-Saison mit den größten Ankündigungen stehen, ist es auch ein guter Zeitpunkt, um einige lustige Demos von bescheideneren Spielen auszuprobieren, wie es bei Saborus der Fall ist.

Saborus wird von Jean Limas brasilianischem Ein-Mann-Studio High Room entwickelt und zeigt die erschütternde Flucht eines Huhns namens Gisele aus einem Tierschlachthof. Der Titel möchte, dass Sie den Stress des Tieres wirklich spüren, da es in Gefangenschaft ist und sich seinem endgültigen Schicksal stellt, Chicken Wings zu werden.

Die Saborus -Demo wird für zwei Tage auf Steam für das OTK Games Expo-Event verfügbar sein, und das vollständige Spiel soll in naher Zukunft gleichzeitig für PC, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

Wirst du einen Vorgeschmack auf Saborus ' Terror bekommen, oder bist du Hühnchen?