Saber Interactive teilt Erinnerungen der Fans an Ghostbusters

Sabre Interactive hat uns diese Woche einen weiteren Trailer zum Remake von Ghostbusters: The Video Game zur Verfügung gestellt. In diesem Video zeigen die Entwickler frisches Gameplay der Remastered-Fassung und gedenken dem ikonischen Franchise mit warmen Erinnerungen der eigenen Vergangenheit. Die Ghostbusters sind vielen Menschen positiv im Gedächtnis geblieben und aus diesem Grund gibt es einige Fans, die sich im Entwicklervideo auf die Neuveröffentlichung am 4. Oktober freuen. Habt ihr den ersten Teil damals gespielt?

