Saber Interactive spricht bereits lose über Warhammer 40.000: Space Marine 3

Warhammer 40,000: Space Marine II war ein echter Auftakt in den Gaming-Herbst 2025 mit bleilastiger und spektakulärer Action, die wir und so ziemlich alle anderen mit wirklich hohen Einschaltquoten belohnten - und in diesem Jahr schnell zum zweitmeistverkauften Spiel Europas wurden.

Aber jetzt, da das Spiel draußen ist, was sind die Pläne für die Zukunft, abgesehen von der versprochenen Unterstützung, die zuvor angekündigt wurde? Der Vorgänger kam vor 13 Jahren heraus, heißt das, dass wir mit Teil drei bis 2037 warten müssen?

Glücklicherweise scheint das nicht der Fall zu sein. In einem IGN-Interview mit Tim Willits, dem Chief Creative Officer von Saber Interactive, erklärt er, dass es bereits Pläne für eine große Erweiterung oder ein völlig neues Spiel gibt:

"Unser Game Director Dmitry Grigorenko hat einige Story-Ideen vorgeschlagen, die entweder ein DLC oder eine Fortsetzung sein könnten. Wir halten buchstäblich nur den Atem an. Das sind noch zwei Wochen. Wir müssen nur dafür sorgen, dass sich der Staub gelegt hat. Aber ich kann mit Zuversicht sagen, dass wir unsere Warhammer-Fans auch in Zukunft nicht enttäuschen werden. Es ist ein zu großer Erfolg! Ich weiß, das ist eine offensichtliche Sache, aber hoffentlich werden wir noch lange an den Inhalten der Space Marines arbeiten."

Willits ist auch zufrieden mit der Zusammenarbeit mit dem Publisher Focus Interactive, und wenn die Zeit für den dritten Teil gekommen ist, freut er sich, wieder mit ihnen Geschäfte zu machen, und erzählt uns ein wenig darüber, was wir erwarten können:

"Ich würde es liebend gerne machen, ja. Ja, ja, ja! Es gibt so viele verschiedene Fraktionen... Es gibt auch andere Kapitel, die interessant sind... "

Aber bis es soweit ist, wird es noch lange dauern, und als nächstes können wir uns auf die Inhalte freuen, die in der sehr ehrgeizigen Roadmap von Saber präsentiert werden, die neue Levels, mehr Spielmodi, einen weiteren Schwierigkeitsgrad, zusätzliche Waffen und so weiter umfasst.

... und um Henry Cavills willen hoffen wir, dass sie auch den PvP-Teil erweitern.