Saber Interactive enthüllt Roster von WWE 2K Battlegrounds

70 weltbekannte Wrestler werden am Tag der Premiere in WWE 2K Battlegrounds spielbar sein, das wurde kürzlich vom Publisher mitgeteilt. Unter den vielen Sportlern sind einige der größten WWE-Stars und einige Legenden, die uns bereits verlassen mussten. 2K präsentierte die Informationen in einer entsprechenden Liste, auf der ihr nach den Namen eurer Idole suchen könnt. Interessanterweise wird erwartet, dass eine ähnliche Anzahl von spielbaren Charakteren nach der Veröffentlichung am 18. September in das Sportspiel eingefügt wird. Derzeit liegen uns jedoch keine Informationen darüber vor, wie teuer der Spaß am Ende wird.

You're watching Werben