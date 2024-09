Saber Interactive-Chef: Spiele von heute "zwingen den Spielern Moralvorstellungen auf"

HQ

Eine Person, die behauptet, der Saber Interactive -Chef Matthew Karch zu sein, hat einen Eintrag in einem Asmongold-Video auf YouTube veröffentlicht, das viel Aufmerksamkeit erregt hat.

Er schreibt, dass er der Spiele überdrüssig ist, die versuchen, den Spielern Botschaften und Moralvorstellungen aufzuzwingen, und möchte, dass sie wieder nur Unterhaltung sind, etwas, von dem er sagt, dass seine eigenen Warhammer 40,000: Space Marine II, aber auch Black Myth: Wukong Paradebeispiele sind. Er führt weiter aus, dass moderne Spiele viel zu komplex seien und dem Spieler zu viel abverlangten:

"Als wir den Vertrag für Space Marine 2 unterzeichneten, wollte ich nur ein Throwback-Spiel. Wir hatten die Chance, an etwas zu arbeiten, das von Natur aus "Old School" war. Viele der aktuellen Spiele, die wir heutzutage spielen, kann ich gar nicht mehr nachvollziehen. Sie sind zu komplex und eine zu große Investition. Wir haben damals an Halo gearbeitet, und dieses Spiel konnte auf die einfachsten Schießschleifen reduziert werden, aber es war absolut süchtig machend. Das ist es, was wir zurückgewinnen wollten.

Ich hoffe, dass Spiele wie Space Marine 2 und Wukong der Beginn einer Rückkehr zu einer Zeit sind, in der es bei Spielen nur um Spaß und Immersion ging. Ich habe einige Zeit als Chief Operating Officer bei Embracer gearbeitet und dort Spiele gesehen, die mich zum Weinen brachten, weil sie übertriebene Versuche hatten, den Spielern Botschaften zu vermitteln oder ihnen Moralvorstellungen aufzuzwingen. Wir wollen einfach nur ein paar Glory Kills machen und die Herzfrequenz ein wenig in die Höhe treiben. Für mich ist es das, worum es in Spielen gehen sollte."

PC Gamer hat Saber Interactive kontaktiert, um herauszufinden, ob es wirklich Karch ist, der dies geschrieben hat, aber keine Antwort erhalten hat, etwas, von dem man vermuten könnte, dass sie es sofort gegeben hätten, wenn es sich um eine Falschmeldung gehandelt hätte. Auf LinkedIn bekommen wir jedoch einen Hinweis, da Karch einen Screenshot des Beitrags kommentiert hat und schreibt "Wer auch immer das geschrieben hat, scheint ziemlich scharf zu sein", was wahrscheinlich bedeutet, dass er es tatsächlich ist, der das denkt, oder dass er es zumindest voll und ganz gutheißt.

Dass die heutigen Spiele oft wahnsinnig groß und kompliziert sind, ist keine umstrittene Position, sondern etwas, das häufig diskutiert wird. Aber der Beitrag macht deutlich, dass Karch der Meinung ist, dass die heutigen Spiele viel zu sehr von der Agenda getrieben sind (woke, wie es im Volksmund genannt wird), und dies hat zu einer weit verbreiteten Debatte geführt, wobei einige sagen, dass der BossSaber ein Held ist, und andere sagen, dass seine Haltung problematisch ist.

Was denkst du, ist die Spieleindustrie heute zu agendagetrieben und sollte der Fokus mehr auf Unterhaltung gelegt werden?