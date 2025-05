Saber Interactive bestätigt, dass Evil Dead: The Game tot ist

HQ

Drei Jahre nach seiner Veröffentlichung scheint es, dass die Geschichte für Evil Dead: The Game vorbei ist. Saber Interactive hat damit begonnen, das Spiel aus den Läden zu nehmen, und die Spieler haben bereits bemerkt, dass es verschwindet.

"Wir können bestätigen, dass wir damit begonnen haben, das Spiel aus den digitalen Stores zu entfernen. Jeder, der das Spiel gekauft hat, wird es weiterhin spielen können, da wir planen, unsere Server für alle online zu halten", schrieb Saber in einem Steam-Post.

"Wir möchten uns ganz herzlich bei unserer Community bedanken, bei denen, die von Anfang an Teil des Spiels waren, und bei denen, die erst kürzlich zu uns gestoßen sind. Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung."

Es gab Pläne für mehr Karten, Modi und zusätzliche Funktionen in dem asymmetrischen Multiplayer-Spiel, aber diese wurden verworfen, da die Spielerzahlen nicht hoch genug waren. Eine Nintendo Switch-Portierung des Spiels wurde ebenfalls aus der Konserve genommen, was für Evil Dead: The Game schon vor einiger Zeit zum Verhängnis wurde.