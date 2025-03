Saber CEO darüber, warum Saints Row Entwickler weg ist: "Sie wussten nicht, was sie bauen. Sie hatten keine wirkliche Richtung."

HQ

Matt Karch, CEO von Saber Interactive, sprach kürzlich über die Schließung von Volition. Der Entwickler von Saints Row schloss seine Türen im Jahr 2023, etwa ein Jahr nach der Veröffentlichung des schlecht aufgenommenen Reboots von Saints Row.

Karch sprach die Situation im Gespräch mit Game File ziemlich unverblümt an. "Das TeamSaints Row ist weg", sagte er. "Warum sind sie weg? Sie waren so teuer für das, was sie waren. Sie wussten nicht, was sie bauten. Sie hatten keine wirkliche Richtung. Es konnte nicht von Dauer sein. Und wer wird sie für das nächste Spiel nach dieser Katastrophe finanzieren?"

"Die Zeiten, in denen man Geld in andere Spiele als vielleicht die GTAs der Welt gesteckt hat, sind vorbei. Es ist vorbei. Dieses Geschäft muss reifen. Wenn das nicht der Fall ist, ist das ganze Geschäft in Schwierigkeiten", fügte er hinzu.

In der heutigen Spieleindustrie scheint es nur wenige zweite Chancen zu geben. Ein Flop kann ziemlich schnell das Ende eines Studios bedeuten, wie wir feststellen müssen, da immer mehr Entlassungen die Branche treffen, selbst in Fällen, in denen ein Spiel ziemlich gut lief.