Saber arbeitet immer noch an Warhammer 40.000: Space Marine II, Toxic Commando und Jurassic Park: Survival.

HQ

Als wir erfuhren, dass die Embracer Group Saber Interactive verkaufen würde, hieß es, dass Saber Interactive die Entwicklung von Star Wars: Knights of the Old Republic Remake fortsetzen wird. Dies überraschte viele, da ein Studio, das verkauft wird, in der Regel bedeutet, dass es Franchises zurücklassen muss, mit denen es verbunden war. Jetzt wissen wir, dass Saber sich darüber keine Sorgen machen muss.

Tim Willits, der Chief Creative Officer (CCO) bei Saber Interactive, bestätigt, dass sie Warhammer 40.000: Space Marine II, John Carpenter's Toxic Commando, Jurassic Park: Survival und einige andere nicht näher spezifizierte Spiele auch nach dem Verlassen von Embracer weiterentwickeln werden, also gibt es keinen Grund zu befürchten, dass diese abgesagt werden oder so.