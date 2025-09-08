Saber-Chef glaubt, dass World War Z 2 wegen seines beliebten Spiels in Gesprächen ist

HQ

Bis zum F1 in diesem Sommer war Brad Pitts erfolgreichster Film an den Kinokassen World War Z, ein Zombie-Streifen, der recht gut zu laufen schien, sich aber nie in weiteren Filmen entwickelte. Dies könnte sich jedoch ändern, da in Hollywood über eine Erweiterung der Serie gesprochen wurde, etwas, bei dem der Spieleentwickler Saber Interactive glaubt, seine Hand im Spiel gehabt zu haben.

Entwicklungschef Tim Willits sprach auf der Gamescom mit IGN, wo er erklärte, dass der immense Erfolg des Spiels, das kürzlich die Marke von 30 Millionen Spielern überschritten hat, die Diskussion über eine Erweiterung der Filmreihe vorangetrieben haben könnte.

Willits erklärt ausführlich: "30 Millionen Menschen haben dieses Spiel gespielt. Ist das nicht verrückt? 30 Millionen einzigartige Menschen. Sie haben mir das nicht gesagt - ich werde wahrscheinlich Ärger bekommen! - sie haben mir das nicht gesagt, aber vielleicht hat IGN das auf Instagram gepostet, dass es bei Paramount Gespräche darüber gibt, einen weiteren World War Z zu machen. Nochmals, sie haben es mir nicht gesagt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es wegen dieses Spiels ist.

"Das haben sie mir nicht gesagt. Ich vermute! 30 Millionen Menschen. Das ist verdammt lächerlich! Ich sah das [die Paramount-Nachrichten] und dachte mir: 'Oh, das müssen wir sein.' "

