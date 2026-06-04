Sabalenka "will einfach mit dem Tennis aufhören". "Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal zehn Spiele in Folge verloren habe."

HQ

Aryna Sabalenka erlitt beim Viertelfinale der Roland Garros eine schockierende Niederlage: Als sie nur noch ein Spiel vom Sieg entfernt war, erlitt sie einen totalen psychischen Zusammenbruch und verlor den dritten Satz mit 0:6, als sie von der 22-jährigen russischen Spielerin Diana Shnaider, 25. gesetzt, bei den French Open mit 3:6, 7:5, 6:0 besiegt wurde.

Die Weltranglistenerste wechselte vom 'Moonwalk' auf dem Tennisplatz nach einem Sieg zu der Behauptung, sie wolle mit dem Tennis aufhören. "Keine Gedanken, keine Gefühle. Ich möchte einfach jetzt mit dem Tennis aufhören, aber wir werden in ein paar Tagen sehen. Hoffentlich komme ich mental wieder auf Kurs", sagte Sabalenka (über SkySports). "Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal zehn Spiele in Folge verloren habe."

Obwohl das Match für beide wegen der windigen Bedingungen problematisch war, übernahm Shnaider in den schwierigen Situationen die Kontrolle, während Sabalenka aufgab und sagte, sie "fühle sich in ein sehr tiefes, dunkles Loch". "Ich habe das Gefühl, dass ich im zweiten Satz sehr gute Chancen hatte. Ich habe Mist gebaut, und dann ist sie eingesprungen und hat großartig gespielt. Ich habe das Gefühl, dass ich mich mental nach dem zweiten Satz nicht wirklich erholen konnte.Ich glaube, das war mein größter Fehler."