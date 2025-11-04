Sabalenka und Kyrgios werden im Dezember am neuen "Battle of the Sexes" teilnehmen

HQ

Aryna Sabalenka, die Nummer 1 der Tenniswelt, wird am 28. Dezember in Dubai in einer neuen Ausgabe des "Battle of the Sexes" gegen Nick Kyrgios antreten. Es steht in der Tradition der Schaukämpfe von 1973 mit Billie Jean King gegen Bobby Riggs, ebenfalls 1973 zwischen Riggs und Margaret Court und 1992 zwischen Jimmy Connors und Martina Navratilova.

"Ich habe so viel Respekt vor Billie Jean King und dem, was sie für den Frauenfussball getan hat. Ich bin stolz darauf, das Damentennis zu repräsentieren und Teil dieser modernen Version des legendären 'Battle of the Sexes' zu sein", sagte Sabalenka über die Teilnahme an dieser neuen Auflage des Schauspiels zwischen einem Mann und einer Frau.

Der 27-jährige Sabalenka, aktueller Champion der US Open und Gewinner von vier Grand Slams, wird auf den 30-jährigen Nick Kyrgios treffen, der einst auf Platz 13 der Weltrangliste stand und 2022 Wimbledon-Finalist war, aber jetzt aufgrund einer Handgelenksverletzung, die ihn 18 Monate lang außer Gefecht setzte, auf Platz 652 der Weltrangliste steht. Er hat es in diesem Jahr nur auf fünf Matches geschafft, das letzte bei den Miamo Open im März.

In der Zwischenzeit sagte Kyrgios: "Wenn der Weltranglistenerste dich herausfordert, antwortest du dem Ruf. Ich habe großen Respekt vor Aryna. Sie ist ein Kraftpaket und ein wahrer Champion. Aber ich bin noch nie vor einer Herausforderung zurückgeschreckt, und ich bin nicht nur hier, um zu spielen, ich bin hier, um zu unterhalten. Dafür lebe ich."

Die vierte Ausgabe des "Battle of the Sexes" zwischen Aryna Sabalenka und Nick Kyrgios findet am 28. Dezember in der Coca-Cola Arena in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, statt. Sind Sie gespannt?