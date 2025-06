Sabalenka besiegt Swiatek und beendet ihre Dynastie als Königin von Roland Garros

HQ

Das spannendste Tennismatch im Dameneinzel in Roland Garros enttäuschte nicht... Zumindest für zwei Drittel. Aryna Sabalenka hat einen unglaublichen Lauf von Iga Swiatek beendet, die in Roland Garros seit 26 Spielen nicht mehr verloren hatte. Die Königin wurde von der Nummer 1 der WTA-Welt mit 7(6)-6(1), 4:6, 6:0 entthront.

Vom ersten Satz, der über 70 Minuten dauerte, bis hin zu einem zweiten Satz, der in kaum 20 Minuten gelöst wurde. Swiatek wurde von Sabalenka vernichtet, obwohl es so schien, als hätte die Polin im dritten Satz einfach aufgegeben und nicht nur ihre körperliche Kraft, sondern auch ihren Fokus verloren. Swiatek hatte in Roland Garros viermal gewonnen, darunter drei Jahre in Folge, aber bisher hat sie noch keinen Sieg auf Sand errungen.

In der Zwischenzeit verbesserte sich Sabalenka auf 5:9 (Swiatek gewinnt weiter) und steht zum ersten Mal in ihrer Karriere im Finale von Roland Garros. Es ist nun ihr drittes Grand-Slam-Finale in Folge und der fünfte Grand-Slam-Halbfinalsieg in Folge.