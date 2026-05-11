Saabs neuer Poncho macht Soldaten für Drohnen unsichtbar

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Wenn Sie die Berichterstattung über Russlands Krieg gegen die Ukraine verfolgt haben, wissen Sie sicher, dass er anders ist als jeder andere Krieg, den die Welt je gesehen hat, und sich ausschließlich auf Drohnen konzentriert. Sie sind so billig in der Herstellung in so großen Mengen geworden, dass sie heute als Munition gelten.

Dies veranlasste das schwedische Rüstungsunternehmen Saab, eine Gegenmaßnahme zu entwickeln. Eine Pressemitteilung berichtet nun, dass sie eine Barracuda-Lösung entwickelt haben (Saabs berühmte Hightech-Tarnung, die unter anderem bei ihren gepanzerten Fahrzeugen verwendet wird) für Menschen. Es heißt Barracuda Poncho, und die Idee ist, dass es Drohnen erschwert, Menschen zu entdecken, indem es thermische und UV-Sensoren blockiert. Es handelt sich außerdem um eine leichte Lösung, die weniger als ein Kilogramm wiegt.

Henning Robach, Leiter der Barracuda-Geschäftseinheit von Saab, kommentiert:

"Wir haben den Barracuda Poncho entwickelt, um den Bedarf zu erfüllen, der entstanden ist, da Drohnenüberwachung auf dem Schlachtfeld immer häufiger wird. Das bedeutet, dass ein Soldat besonders verwundbar ist, wenn er nicht unter einem Tarnnetz oder in einem getarnten Fahrzeug geschützt ist."