Saab bereitet sich auf Produktionshochlauf nach schwedisch-ukrainischer Einigung über Gripen-Kampfjets vor

Das schwedische Luft- und Raumfahrtunternehmen Saab hat gerade angekündigt, dass es die Produktion seiner Gripen-Kampfjets schnell hochfahren kann, sollte es zu einem großen Deal mit der Ukraine kommen. Das Unternehmen, das seine Anlagen bereits erweitert, erwägt neue Produktionsstandorte außerhalb Schwedens und Brasiliens, um der zukünftigen Nachfrage gerecht zu werden. Obwohl noch kein Vertrag unterzeichnet wurde, zeigte sich die Führung von Saab zuversichtlich, eine deutliche Produktionssteigerung zu bewältigen, wenn die Vereinbarung abgeschlossen wird. "Es ist absolut nicht unmöglich, das Tempo drastisch zu erhöhen, wenn es sein muss." Die Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem steigende Verteidigungsbudgets in ganz Europa die Marktposition des Unternehmens weiter stärken und seine Wachstumsaussichten für das kommende Jahr stärken. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!