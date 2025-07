S1mple und Natus Vincere trennen sich nach neun Jahren

HQ

S1mple und Natus Vincere, Natus Vincere und s1mple. Seit Jahren sind die beiden Namen ein Synonym und in der Regel auch mit Erfolg, obwohl alle guten Dinge ein Ende haben, und das ist auch hier nicht anders.

Es wurde bekannt, dass Oleksandr "s1mple" Kostyliev Natus Vincere nach neun Jahren in den Büchern der Organisation verlässt. Nach einigen Leihen verlässt s1mple NAVI und unterschreibt stattdessen fest bei BC.Game Esports, der den ukrainischen StarCounter-Strike erworben hat.

In Bezug auf den Austritt von s1mple aus NAVI hat die Organisation eine Erklärung abgegeben, in der sie erklärt: "Heute möchten wir bekannt geben, dass s1mple nach 9 Jahren im Verein Natus Vincere verlässt. Wir sind Oleksandr unglaublich dankbar für die Reise, die wir gemeinsam zurückgelegt haben, für unzählige Trophäen und ein phänomenales Jahr 2021, mit Siegen beim PGL Major Stockholm, Intel Grand Slam und anderen wichtigen Ereignissen, für unvergessliche Emotionen und Spielhighlights, die für immer in den Herzen der Fans bleiben werden.

"Als Teil von NAVI wurde s1mple dreimal zum besten Spieler des Jahres von HLTV.org gewählt und gewann 21 MVP-Medaillen - den GOAT, mit einer Karriere, die viele junge, talentierte Spieler inspiriert hat, die es inzwischen selbst in die Tier-1-Szene geschafft haben."

S1mple schließt sich einem im Aufbau befindlichen BC.Game Esports an, die beabsichtigen, ab nächster Woche an der ESL Challenger League teilzunehmen, was bedeutet, dass zusätzliche Neuverpflichtungen kommen werden. Was NAVI betrifft, so geht es weiter wie immer, da s1mple seit mehreren Jahren nicht mehr Teil der Startaufstellung war.