S-Game läutet das Mondneujahr mit neuem Phantom Blade: Zero Trailer ein

Wir haben darauf gewartet, mehr über den Action-Titel von S-Game Phantom Blade: Zero zu sehen und zu hören, seit er bei seinen Auftritten im Jahr 2024 wirklich viele umgehauen hat. Die gute Nachricht ist, dass wir genau das vor dem Beginn des Mondneujahrs erfahren werden, das am 29. Januar beginnt und das Jahr der Schlange einläutet.

Vor diesem Hintergrund hat S-Game bestätigt, dass ein neuer Phantom Blade: Zero Trailer am 22. Januar (für uns in Großbritannien und Europa) um 4:00 GMT / 5:00 MESZ veröffentlicht wird. Was das Angebot angeht, müssen wir erwarten:

"Erlebe ein intensives, unbearbeitetes Bosskampf-Gameplay-Video, das unsere mutigen Innovationen zeigt und tief in die Entwicklung des ultimativen Nahkampferlebnisses eintaucht."

Es gibt noch kein festes Datum, wann Phantom Blade: Zero erscheinen wird, aber vielleicht ist das etwas, worüber wir in diesem Trailer mehr erfahren werden. Andernfalls, nachdem dieser Trailer erschienen ist und zweifellos das Interesse der PlayStation-Fans geweckt hat, können sich Xbox-Fans einen Tag später auf eine Developer Direct-Show freuen.