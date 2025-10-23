Ryukishi07 erklärt den Horror von Silent Hill f: "Es ist wie Salatdressing"

HQ

Das kultige Horror-Franchise ist mit aller Macht zurück. Und vieles deutet darauf hin, dass dies erst der Anfang ist, denn Konami blickt in die Zukunft und sucht nach Möglichkeiten, das Franchise in viele neue und aufregende Richtungen zu erweitern. Wie wir bereits wissen, arbeitet Bloober Team bereits mit Hochdruck an einem Remake des ersten Spiels. Einigen Gerüchten zufolge haben sie auch mit der frühen Produktion eines Remakes begonnen, das auf dem beliebten dritten Teil basiert, und als solches sieht die Zukunft für Silent Hill in der Tat rosig aus.

Mit Silent Hill f hat uns Konami auch eine etwas neue Wendung gegeben, eine andere Geschichte als das, was wir in früheren Spielen der Serie gesehen haben, und eine, die vielleicht in mancher Hinsicht mehr an Project Zero erinnert. Während der diesjährigen Anime Expo war einer der Drehbuchautoren des Spiels eingeladen und er sprach darüber, wie das Team sich entschieden hat, mit dem Horror im Spiel zu arbeiten - etwas, das er mit Salatdressing verglich.

"Es ist wie Salatdressing. Man schüttelt Kräuter und Öl und es verschmilzt miteinander. Aber nach einiger Zeit trennt es sich langsam und man kann die Schichten sehen."

Es ist eigentlich ein ziemlich interessanter Vergleich, bei dem Silent Hill, genau wie frühere Spiele, oft die Frage stellt: Was ist real und was ist reine Phantasie? Eine oberflächliche Hülle aus Albträumen, hinter der sich ein unterschwelliges psychologisches Chaos verbirgt. Er erklärte weiter, dass das Spiel seiner Meinung nach eine Geschichte über Liebe und Verlust ist.

"Ich möchte, dass die Leute verstehen, dass dies eine Geschichte über Traurigkeit und Liebe ist, nicht nur über Horror. Diese Elemente sind notwendig, um ein echtes, wirkungsvolles Horrorerlebnis zu schaffen."

Stimmen Sie der Aussage zu? Und hast du Silent Hill f gespielt?