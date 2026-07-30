Ryu stellt sich Blanka in einem Vorgeschmack aus dem Film Street Fighter

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Der 16. Oktober markiert die Premiere von Street Fighter , nicht des Spiels, sondern des kommenden Films, der darauf basiert. Anstatt zu versuchen, eine todernste Geschichte zu erzählen, haben Regisseur Kitao Sakurai und sein Team sich für etwas entschieden, das stattdessen die ausgefallene und ziemlich kitschige Handlung von Capcoms Kampfspielreihe nutzt.

Das Ergebnis scheint eine Actionkomödie zu sein, die das Gefühl der Spiele perfekt einfängt, und der Film verfügt außerdem über eine unerwartet mit Stars gespickte Besetzung (darunter Noah Centineo, Andrew Koji, Callina Liang, Roman Reigns, David Dastmalchian, Cody Rhodes, Andrew Schulz, Eric André, Vidyut Jammwal, Curtis '50 Cent' Jackson und Jason Momoa). Auch die farbenfrohen Kämpfer haben ihre Persönlichkeiten und ihr Aussehen bewahrt, und nun möchte Paramount uns einen Einblick geben, wie das aussehen wird.

Zu diesem Zweck haben sie einen einminütigen Videoclip veröffentlicht, in dem wir einen Kampf zwischen Ryu (Andrew Koji) und Blanka (Jason Momoa) sehen können. Ein Showdown, das wirklich zeigt, dass die Schöpfer beide Charaktere verstanden haben.