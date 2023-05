Ryu ga Gotoku Studio-Event für nächsten Monat bestätigt

Der RGG Summit Summer 2023 startet am 16. Juni.

Erhalte einen kurzen Blick auf die Geheimnisse hinter der Entstehung von Like a Dragon 8.

Sega und RGG Studio haben vor wenigen Minuten den Titel mit dem neuen Namen "Like a Dragon 8" vorgestellt.

Yakuza 8 wird einige Jahre nach Like a Dragon spielen

am 19. November 2021 um 09:27 NEWS. Von Jonas Mäki

Yakuza: Like a Dragon wurde in Japan "Ryū ga Gotoku 7" (das bedeutet wörtlich übersetzt so viel wie "Yakuza 7") genannt, aber die Nummer wurde im Westen weggelassen, da...