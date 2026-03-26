Ryu Ga Gotoku Studio präsentiert einen neuen Einblick in Stranger Than Heaven und verspricht eine eigene Ausstrahlung im Mai

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Wir wussten im Voraus, dass Ryu Ga Gotoku Studio in der Xbox Partner Preview auftreten würde, da offiziell bekannt gegeben wurde, dass das kommende Action-RPG Stranger Than Heaven mit einem neuen Trailer erscheinen würde.

Da dieser Teil der Serie nun zu Ende gegangen ist, können wir unten gerne diesen neuen Trailer teilen, der bestätigt, dass das Spiel ein Multi-Städte- und Mehrzeit-Perioden-Setup haben wird, das sich über 1915, 1929, 1943, 1951 und 1965 erstreckt.

Wenn man sich anschaut, worum es im Spiel geht, werden die feineren Informationen nicht wirklich erklärt, aber RGG-Studio-Vertreter und Executive Producer Masayoshi Yokoyama hat in einem eigenen Xbox-Wire-Blogbeitrag ein paar zusätzliche Details hinzugefügt.

"Viel mehr können wir darüber nicht sagen, als heute gezeigt wurde. Aber wie du dir vorstellen kannst, sind 5 Städte und 5 Epochen ein riesiges Unterfangen. Wir investieren enorm viel Sorgfalt darin, diese Zeiten und Orte zum Leben zu erwecken, von denen wir glauben, dass sie in Spielen selten erkundet werden. Es ist wirklich ein einzigartiges Erlebnis, das man nirgendwo sonst bekommt."

Was den Zeitpunkt betrifft, wann wir mehr von Stranger Than Heaven sehen werden, wurde bestätigt, dass RGG Studio am 7. Mai in einer eigenen Übertragung des Spiels auftreten wird. Dies wird ein von der Xbox veranstaltetes Event namens Xbox Presents: A Special Look at Stranger Than Heaven sein, und was die Premiere betrifft, so wird uns gesagt, dass sie für 00:00 BST/1:00 Uhr MEZ am 7. Mai geplant ist – eine ideale Zeit für europäische Fans!

Sieh dir unten den neuen Trailer an. Das Veröffentlichungsdatum des Spiels wurde nicht genannt, nur dass es "bald" sein wird.