Ryu Ga Gotoku Studio kündigt Showcase für nächste Woche an

Anfang dieser Woche waren die Fans von Yakuza und Like a Dragon zweifellos ein wenig enttäuscht, als sie hörten, dass Ryu Ga Gotoku Studio Ressourcen ausgab, um ihre berühmte Serie in ein Handyspiel zu verwandeln, aber hoffentlich ist dies nicht die einzige Ankündigung, die der produktive und produktive japanische Entwickler für den Monat September auf Lager hat.

Denn RGG Studio hat Pläne bekannt gegeben, am 20. September um 11:00 Uhr BST / 12:00 Uhr MESZ</strong> eine Summit am <strong>. September zu veranstalten. Es ist unklar, worum es genau bei diesem Showcase gehen wird, aber wenn man bedenkt, dass wir zu Beginn des Jahres ein neues Like a Dragon Spiel erhalten haben, scheint es unwahrscheinlich, dass die Serie vorgestellt wird, und ehrlich gesagt scheint es weitaus plausibler, dass Yakuza Wars stark vorgestellt wird.

Trotzdem, was hoffen Sie, dass RGG Studio in diesem Showcase präsentieren wird?