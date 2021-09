Ryu ga Gotoku Studio ist bereit, Yakuza-Serie außerhalb Japans spielen zu lassen

HQ

Bisher hat die japanische Yakuza-Serie - in der es um die japanische Mafia geht - hauptsächlich in Japan gespielt. Das scheint aber keine festgesetzte Regel zu sein, denn die Entwickler schließen nicht aus, dass Ichiban Kasuga und seine Crew in Zukunft auch andere Länder bereisen können.

Enthüllte hat das der Game Director von Lost Judgment, Kazuki Hosokawa, und zwar in einem Interview mit The Gamer: Ihm zufolge sei es eine spannende Gelegenheit, andere Länder neue Orte für erkunden, Geheimnisse zu entdecken und andere Schlachten zu schlagen.

Ein neues Yakuza ist bislang noch nicht angekündigt worden, seit Yakuza: Like a Dragon Ende letzten Jahres veröffentlicht wurde. Lost Judgment, das als Yakuza-Spin-Off gilt, startet aber bereits am 24. September auf Playstation-Systemen und PC.