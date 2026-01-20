Ryu ga Gotoku Studio behandelt jedes Like a Dragon-Projekt immer noch so, als wäre es potenziell das letzte

HQ

Wie bei Final Fantasy war das erste Spiel der Yakuza-Reihe (jetzt Like a Dragon genannt) als eigenständige Veröffentlichung gedacht. Es war daher von Anfang bis Ende ein vollständiges Erlebnis, bei dem alles genau richtig sein musste. In einem Interview mit Famitsu (über Automaton) verrät der ausführende Produzent der Serie, Masayoshi Yokoyama, nun, dass diese Denkweise beim Entwickler geblieben ist, obwohl es nun ein eigenes Universum ist.

Erst mit Yakuza 3 begann er, das Phänomen als Serie zu sehen, und selbst jetzt, wenn neue Spiele entwickelt werden, werden sie immer noch behandelt, als wären sie die letzten gewesen. Deshalb hat er noch nicht darüber nachgedacht, was mit dem neuen Protagonisten Ichiban Kasuga nach Like a Dragon: Infinite Wealth passieren wird:

"Selbst jetzt, wo es eine Serie ist, erschaffe ich jeden Teil in der Hoffnung, dass es das letzte Kapitel sein könnte. Zum Beispiel habe ich noch nicht darüber nachgedacht, was mit Ichiban Kasuga in der Zukunft passiert."

Obwohl er zugibt, dass beliebte Charaktere bessere Chancen haben, länger zu bleiben und eine größere Rolle zu bekommen, sagt er, er habe Ichiban nicht erschaffen, um populär zu sein, sondern sich darauf konzentriert, ein erfolgreiches Spiel zu machen, damit daraus potenziell Popularität entstehen könnte:

"Im Grunde glaube ich, dass die Beliebtheit der Charaktere nicht entsteht, wenn das Spiel sich nicht gut verkauft. Deshalb habe ich noch nie einen Charakter erschaffen, in dem Glauben, dass er beliebt sein wird."

Like a Dragon: Infinite Wealth wurde vor fast genau zwei Jahren veröffentlicht, gefolgt vom Spin-off Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii vor einem Jahr. Obwohl Ryu Ga Gotoku Studio unglaublich produktiv ist, arbeiten sie derzeit auch an Virtua Fighter 6, dem Remake Yakuza Kiwami 3, und natürlich haben sie weitere Spiele in Planung. Wir wissen nicht, wann wir Kasuga in einer neuen Hauptreihe wiedersehen werden, aber es wird wahrscheinlich nicht früher als 2028 sein.

Bis dahin können wir uns damit trösten, dass er letzten Monat in Sonic Racing: Crossworlds als spielbarer Gastcharakter veröffentlicht wurde.