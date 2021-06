Ryu ga Gotoku: Simultane Veröffentlichung von Lost Judgment erhöhe Arbeitsaufwand erheblich

Westliche Fans japanischer Spiele sind es die längste Zeit über gewohnt gewesen, auf Lokalisationen zu warten (oder die japanische Sprache zu erlernen). Die steigende Popularität dieser Spiele in unseren Märkten ist aber natürlich auch den Japanern aufgefallen. Bandai Namco, Square Enix und Sega planen in Zukunft vermehrt Veröffentlichungen ihrer großen Spiele gleichzeitig auf der ganzen Welt, doch das ist natürlich keine leichte Angelegenheit.

Kazuki Hosokawa, Producer bei Ryu ga Gotoku Studio, sprach mit dem Medien-Outlet Inverse sehr offen über die viele Mehrarbeit, die sein Team seit einiger Zeit stemmt. Obwohl er im Gespräch vor allem das Marketing erwähnt, registriere das gesamte Team eine erhebliche Steigerung des Arbeitspensums:

"Es hat die Anstrengungen für das gesamte Entwicklungspersonal verdreifacht", erklärte der Japaner im Interview. "Bisher haben wir uns auf den japanischen Markt konzentriert und unsere Produkte so entwickelt, wie wir sie bewerben wollten. Bei Lost Judgment wussten wir jedoch von Anfang an, dass wir eine gleichzeitige globale Veröffentlichung anstreben wollten, also mussten wir uns überlegen, was für das Produkt angemessen wäre und wie wir die Attraktivität des Produkts in jeder Region vermitteln können."