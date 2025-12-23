Ryanair wurde mit einer Geldstrafe von 256 Millionen Euro wegen Taktiken zur Blockade von Online-Ticketverkäufern belegt

HQ

Die italienische Wettbewerbsbehörde hat Ryanair mit einer Geldstrafe von 256 Millionen Euro belegt, weil sie ihre Marktmacht missbraucht hat, indem sie den Ticketverkauf über Online-Reisebüros begrenzt und Kunden gezwungen hat, direkt über ihre Website zu kaufen.

Regulierungsbehörden erklärten, dass die Fluggesellschaft zwischen 2023 und 2025 technische Hürden genutzt hat, um Buchungen über Drittanbieterplattformen zu blockieren oder zu stören, was den Wettbewerb schwächte und es den Agenten erschwerte, Ryanair-Flüge zusammen mit anderen Fluggesellschaften oder Reisedienstleistungen zu verkaufen.

Zu den Maßnahmen:

Die Behörde erklärte, Ryanair habe Maßnahmen wie das Blockieren von Zahlungen, das Löschen von Agenturkonten und die Forderung nach Gesichtserkennungsprüfungen für Kunden, die über Reisebüros gebucht haben, mit Sicherheitsgründen eingeführt.

Ryanair erklärte, es werde gegen das Urteil Berufung einlegen und bezeichnete es als rechtlich fehlerhaft. Geschäftsführer Michael O'Leary argumentierte, dass der direkte Verkauf der Fluggesellschaft erlaube, niedrigere Tarife anzubieten, und warf Reisebüros vor, versteckte Gebühren zu erheben. Trotz des Streits und eines vorübergehenden Rückgangs der Ticketverkäufe bleibt Ryanair Europas größte Fluggesellschaft und eine der wertvollsten der Welt.

Michael O'Leary:

"(O'Leary sagte, es sei) eine Beleidigung des Verbraucherschutzes und des Wettbewerbsrechts."

"Das Internet und die ryanair.com-Website haben es Ryanair ermöglicht, direkt an Verbraucher zu vertreiben, und Ryanair hat diese 20%igen Kosteneinsparungen in Form der niedrigsten Flugpreise in Italien und Europa weitergegeben. Ryanair freut sich darauf, dieses rechtlich fehlerhafte Urteil und die absurde Geldstrafe von 256 Millionen Euro vor Gericht erfolgreich aufzuheben."