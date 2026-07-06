Ryanair stellt mit 21,2 Millionen Passagieren einen neuen Monatsrekord auf

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Seit vielen Jahren ist Irlands Ryanair die führende Billigfluggesellschaft Europas und entwickelt ständig neue Möglichkeiten, Geld zu sparen, was sich dann in günstigeren Flugpreisen niederschlägt. Obwohl mehrere Unternehmen versucht haben, ihr Modell zu kopieren, wachsen sie weiter, und Flygtorget berichtet nun, dass ein neuer Meilenstein erreicht wurde.

Im vergangenen Monat beförderten sie 21,2 Millionen Passagiere, mehr als jede andere Fluggesellschaft, und brachen damit den Rekord aus dem August 2025. Ryanair verfügt außerdem über eine phänomenale Fähigkeit, Sitze zu besetzen, mit einem Auslastungsfaktor von 95 Prozent.

Es gibt keine Anzeichen dafür, dass dieser Erfolg in absehbarer Zeit nachlassen wird; im Gegenteil, Ryanair hat 300 Boeing 737 MAX 10 bestellt (das einzige Modell, das das Unternehmen nutzt, um die Kosten niedrig zu halten), und es scheint wahrscheinlich, dass dieser neue Rekord in nicht allzu ferner Zukunft erneut gebrochen wird.