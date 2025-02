HQ

Ryanair wird im Jahr 2025 aufgrund steigender Flughafengebühren und staatlicher Steuern erhebliche Kürzungen bei seinem Betrieb in mehreren europäischen Ländern vornehmen, wie in einem kürzlich erschienenen Artikel von Travel and Tour World ausführlich beschrieben wird.

Die Billigfluggesellschaft hat die Schließung mehrerer Basen, eine Reduzierung der Flugrouten und eine Reduzierung ihres Betriebs in ganz Europa, insbesondere in Österreich, Dänemark, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien, angekündigt.

Diese Änderungen kommen zu einem Zeitpunkt, an dem steigende Betriebskosten es Ryanair unmöglich machen, seine niedrigen Ticketpreise beizubehalten. Dies kann dazu führen, dass Reisende in den kommenden Monaten mit weniger Flugoptionen und höheren Tarifen konfrontiert werden.

Obwohl die Fluggesellschaft weiterhin in diesen Ländern tätig ist, wird erwartet, dass sich die Kürzungen auf Millionen von Passagieren auswirken und die erschwinglichen Reisemöglichkeiten einschränken werden. Im Moment bleibt abzuwarten, ob diese Änderungen dauerhaft oder Teil einer größeren Verhandlungsstrategie sind.