Ryan Reynolds zeigt Deadpools neuen Anzug

Es sieht wirklich so aus, als ob 2024 das Jahr von Deadpool sein wird, vor allem, wenn man bedenkt, wie wenige Marvel-Produktionen aufgrund verschiedener Verzögerungen und Produktionsprobleme für das Jahr geplant sind und die Tatsache, dass DC sich derzeit im Wandel befindet, jetzt, da das DC Extended Universe mit Aquaman and the Lost Kingdom in freier Wildbahn fertig ist.

Deadpool 3 entwickelt sich zu einem der größten Filme des Jahres 2024 und zu einem der wenigen großen Superheldenfilme zu diesem Zweck, und da der Film am 26. Juli in die Kinos kommen soll, hat Ryan Reynolds jetzt einen neuen Blick auf den Anzug geworfen, den sein berühmter Held in genau diesem Streifen tragen wird.

Da die Produktion des Films noch nicht abgeschlossen ist, gibt es noch keinen Trailer, aber wir können zweifellos davon ausgehen, dass er im Frühjahr erscheinen wird, um die Fans auf die große Sommerpremiere vorzubereiten.