Ryan Reynolds und Rob McElhenney besitzen jetzt eine walisische Lagerbierbrauerei

Ryan Reynolds und Rob McElhenney haben mit ihrer Investition in den walisischen Fußballverein Wrexham AFC wahre Wunder vollbracht. Die beiden Schauspieler haben dazu beigetragen, dass das ehemalige National League -Team vor dem völligen Zusammenbruch zu einer der bekannteren English Football League -Mannschaften und zu einem Top-Anwärter in der League One und einem Favoriten unter vielen auf den erneuten Aufstieg und möglicherweise eine Championship -Mannschaft im nächsten Jahr geworden ist.

Die Investition von Reynolds und McElhenney in den Wrexham AFC umfasste mehr als nur die fußballerische Seite, da der Erfolg und die TV-Serie auch dazu beigetragen haben, die umliegende Stadt zu verbessern, etwas, an dem sie eindeutig interessiert sind, da sie sich jetzt das Eigentum an einer örtlichen Lagerbierbrauerei gesichert haben.

Wrexham Lager Beer Co. Ltd, die "älteste noch existierende Lagerbierbrauerei in Großbritannien", die seit 1882 in Wales Alkohol herstellt, wurde von den beiden investiert, wobei sie nun als Miteigentümer gelten.

Der Deal ist interessant, da er zum Teil von der Red Dragons Ventures abgewickelt wird, einem Unternehmen, das von Reynolds und McElhenney gegründet wurde, und zum Teil auch von der Allyn-Familie aus New York, wobei letztere einen kleinen Anteil an Wrexham AFC als Gegenleistung für ihre Beteiligung an der Unterstützung der Lagerbierbrauerei beansprucht.

Über die Entscheidung, in die walisische Lagerbierbrauerei einzusteigen, sagten McElhenney und Reynolds: "Die Verbindung zwischen Club und Gemeinschaft, die Feinheiten der Abseitsregel und der gelegentliche Bedarf an Bier - vor allem nach Finanzmeetings. Wrexham Lager hat ein 140 Jahre altes Rezept und eine geschichtsträchtige Geschichte, und wir freuen uns darauf, das nächste Kapitel zu schreiben."

Zweifellos können wir davon ausgehen, dass im Rahmen dieser Partnerschaft Wrexham Lager im Racecourse Stadion und im nahe gelegenen The Turf Club Pub angeboten wird.

