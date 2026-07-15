Ryan Reynolds und Kenneth Branagh sind Hauptrollen in Apple TV s Buddy-Comedy Mayday

Apple TV hat die Zeit des Kalten Krieges bereits in Serien wie For All Mankind und dem neueren Spin-off von Star City erkundet, wird dies aber bald wieder tun. Die Streaming-Plattform hat den ersten Trailer für die Action-Buddy-Komödie namens Mayday präsentiert, wobei es sich um einen abgeschossenen US-Kampfpiloten und einen ehemaligen KGB-Agenten handelt, die versuchen, aus der Sowjetunion zu fliehen und in die USA zu fliehen.

Dieser Film, bekannt als Mayday, wurde von John Francis Daley und Jonathan Goldstein inszeniert und zeigt Ryan Reynolds und Kenneth Branagh als US-Pilot bzw. Ex-KGB-Agent. Die Besetzung wird außerdem durch Marcin Doroncinski, Maria Baklova und David Morse verstärkt, und der Premierentermin ist relativ bald und auf Apple TV am 4. September angesetzt.

Ein Trailer zu Mayday wurde ebenfalls veröffentlicht, den Sie unten sehen können, um einen Vorgeschmack auf das Kommende sowie die offizielle Zusammenfassung zu erhalten.

"Als der heiße US-Marinepilot Leutnant Troy "Assassin" Kelly auf einer streng geheimen Mission in russisches Gebiet auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges geschickt wird, kollabiert die Operation und er bleibt hinter feindlichen Linien gestrandet. Entdeckt von Nikolai Ustinov, einem rauen Ex-KGB-Agenten mit einer Vorliebe für amerikanische Kultur, glaubt Troy, er sei erledigt – aber könnte eine unwahrscheinliche Allianz zwischen den beiden zu Troys Rettung und einer Verbindung führen, die keiner von beiden kommen sah?"