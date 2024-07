Ryan Reynolds und Hugh Jackman arbeiten für ein weiteres Projekt zusammen

HQ

Ryan Reynolds und Hugh Jackman haben in der Vergangenheit an einigen verschiedenen Filmen zusammengearbeitet, wobei der nächste große Film Deadpool & Wolverine sein wird, der am 26. Juli in die Kinos kommen wird. Aber wird dies das letzte Mal sein, dass sich die beiden zusammentun? Absolut nicht, tatsächlich arbeiten sie bereits an einem zusätzlichen Projekt, das nichts mit Marvel oder Superhelden zu tun hat.

In einem Interview mit Entertainment Weekly bestätigt Reynolds genau dies, indem er erklärt: "Wir haben eines, das wir bald machen wollen." Es gibt noch keine Informationen darüber, was dieses Projekt sein wird, aber EW gibt an, dass es "nicht einmal Superhelden beinhaltet".

Was glauben Sie, was Reynolds und Jackman in der Pipeline haben?