Ryan Reynolds über seine Zukunft im Marvel Cinematic Universe: "Es wird irgendwann einen weiteren Deadpool "

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Der Avengers: Doomsday-Trailer ist kürzlich erschienen und zeichnete das Bild einer katastrophalen und bedeutenden Ensemble-Leistung, die das Marvel Cinematic Universe zweifellos auf unermessliche Weise verändern wird. Aber eine Figur, die im Trailer fehlte, war Deadpool, denn nachdem er 2024 in Deadpool & Wolverine in Chaos verursacht hatte, ist der Merc with a Mouth in der Marvel-Maschine verschwunden, obwohl dies nicht dauerhaft sein soll.

Bei einer Ansprache beim Fanatics Fest, wie von Hobby Nonsense festgehalten, betrat Ryan Reynolds die Bühne, um klar und explizit zu erklären, dass Deadpool irgendwann zurückkehren wird und das MCU mit dem vulgären Antihelden noch nicht abgeschlossen ist.

"Es gibt ein paar wirklich tiefgründige Schnitte, die in den Filmen fehlen. Ich glaube, es gibt ein paar tiefgründige Schnitte aus einigen Comics... Es kommt noch etwas. Irgendwann wird es einen weiteren Deadpool geben."

Da haben wir es! Die große Frage ist, ob er nach X-Men Origins: Wolverine und Deadpool & Wolverine zum dritten Mal von Hugh Jackmans Wolverine auf der Leinwand begleitet wird...