Ryan Reynolds über Deadpool 4: "Es gibt einen Grund, warum das letzte Mal sechs Jahre her ist"

Inmitten einer Reihe von Marvel Cinematic Universe schwächeren Leistungen nach dem Abschluss des Infinity Saga war Deadpool & Wolverine von 2024 eine echte Rückkehr zur Form, die über 1,3 Milliarden US-Dollar an den Kinokassen generierte und sich fest hinter dem Mega Inside Out 2 als zweitgrößter Film des Jahres (bisher...) festigte. Wird Marvel Studios mit diesem Erfolg im Hinterkopf einen weiteren Deadpool Film beschleunigen? Deadpool selbst sprach Ryan Reynolds in einem Interview mit Extra.

Auf die Frage nach Deadpool 4 fügte Reynolds hinzu: "Oh, jetzt beiß dir auf die Zunge! Ich würde das lieben, aber es gibt einen Grund, warum das letzte Mal sechs Jahre her ist. Es verschlingt irgendwie mein ganzes Leben, und ich habe vier Kinder, denen ich mich irgendwann vorstellen und ein wenig Zeit damit verbringen würde, sie einfach zur Schule und zurück zu bringen."

Es wäre verrückt zu sagen, dass Deadpool und Wolverine in naher Zukunft nicht in einem anderen Marvel -Film auftauchen werden, vor allem, da zwei Avengers -Filme kommen, zwei Filme, die große Kassenstars brauchen, jetzt, da ein Großteil der ursprünglichen Avengers -Besetzung sich von ihren Rollen zurückgezogen hat. Aber so wie es aussieht, hat Marvel Studios keinen vierten Deadpool in seinen Plänen, also müssen wir vielleicht auf den Beitrag Multiversal Saga MCU warten, bevor wir diesen Film bekommen.

Wenn Sie Deadpool & Wolverine noch nicht gesehen haben, können Sie ihn jetzt auf Disney+ sehen.