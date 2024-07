Ryan Reynolds sagt, dass Deadpool & Wolverine der beste Film ist, den er je gemacht hat

HQ

Das große Superhelden-Event des Jahres steht vor der Tür, und nach dem Vorab-Trubel und den Ticketverkäufen in der Vorschau zu urteilen, hat Deadpool & Wolverine das Potenzial, wirklich, wirklich groß zu werden.

Sogar Deadpool selbst, Ryan Reynolds, scheint unglaublich zufrieden damit zu sein, wie am Ende alles zusammengekommen ist, und beschreibt den Film in einem Interview mit Sky News als "das Beste, was ich je gemacht habe".

"Am Ende des Tages bin ich so glücklich damit. Es ist der beste Film, den ich je gemacht habe. Hugh und ich hatten den größten Spaß, den wir je bei einem Film hatten."

Deadpool & Wolverine startet am 26. Juli in den Kinos.

Freuen Sie sich auf Deadpool & Wolverine ?