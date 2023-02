Ryan Reynolds macht einen Boy Band für Paramount

Ryan Reynolds wird einen Film mit dem Titel Boy Band für Paramount spielen, mitschreiben und produzieren.

Als Komödie über eine Boyband-Reunion wird Reynolds von seinem häufigen Kollaborateur Shawn Levy begleitet, der auch an Free Guy und The Adam Project mitgearbeitet hat und an Deadpool 3 arbeiten wird.

Der Film wird von Reynolds und Jesse Andrews (Luca, Me and Earl and the Dying Girl) geschrieben und soll Ende 2023 oder Anfang 2024 mit den Dreharbeiten beginnen.

Viele Details über die Besetzung und den Film im Allgemeinen sind noch unbekannt, aber wen hoffen Sie, in Reynolds' Boyband versammelt zu sehen? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

Danke, Deadline.