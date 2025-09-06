Ryan Reynolds: "Ich habe noch keinen Fuß auf das Doomsday-Set gesetzt"

HQ

Für Aufsehen sorgte allerdings, als Ryan Reynolds ein Bild hochlud, auf dem er (oder besser gesagt Deadpool) den Buchstaben "A" über das Avengers-Logo gekritzelt hatte. Seitdem wurde es mehr oder weniger als selbstverständlich angesehen, dass Deadpool in der kommenden Avengers: Doomsday auftauchen würde. Reynolds selbst hatte sich jedoch nicht dazu geäußert – bis jetzt. Auf Nachfrage von Entertainment Weekly behauptete er, dass er nicht auf den Film angesprochen wurde.

Fans der Deadpool-Filme wissen, dass Reynolds in jeden Film, in dem er den Söldner mit dem Mund spielte, John-Candy-Referenzen eingebaut hat. Er gab jedoch zu, dass er nicht am Set von Doomsday war, um dem verstorbenen Schauspieler solche Anspielungen - weder explizit noch subtil - zu machen. Natürlich könnte es sich dabei nur um eine spielerische Irreführung handeln, und Deadpool könnte trotzdem seinen Weg in den Film finden.

"Es gibt vier, die ich da drin habe. Natürlich habe ich sie alle zu Hause in meinen Pyjamas geschrieben, und niemand hat sie gesehen, noch habe ich einen Fuß auf das Set gesetzt. Aber ja, das war's auch schon, was ich hier sagen werde."

Ob Reynolds dabei schüchtern oder wirklich wahrhaftig ist, bleibt unklar - aber es scheint, dass Marvel-Fans noch ein wenig warten müssen, um zu erfahren, ob Deadpools chaotische Energie mit den mächtigsten Helden der Erde kollidieren wird.