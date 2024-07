Ryan Reynolds gibt seine Antwort auf die Frage, ob wir Deadpool in zukünftigen Avengers-Filmen sehen werden

HQ

Als Disney Fox aufkaufte, begannen viele Marvel-Fans sofort, sich die neuen Superhelden vorzustellen, die endlich im MCU des ehemaligen Studios auftauchen könnten. Fantastic Four, X-Men und natürlich Deadpool konnten nun am Film- und TV-Spaß teilhaben, während sie zuvor in ihr eigenes seltsames Reich verbannt worden waren.

Deadpool & Wolverine markiert die erste Iteration des Söldners mit einem Mund im MCU und wirft daher viele Fragen darüber auf, wie er sich in Zukunft einfügen wird. In einem Interview mit Variety wurde Ryan Reynolds gefragt, ob Deadpool sich bald mit den Avengers zusammentun würde.

"Ich weiß es nicht. Ja, wir werden sehen. Ja."

Ausweichendes Zeug von Mr. Reynolds dort. Wenn man bedenkt, dass Deadpool eines der wichtigsten neuen Gesichter ist, die ins MCU kommen, könnten wir uns vorstellen, dass er in den größeren Filmen zu sehen sein wird, aber vielleicht nicht als Teamplayer für die Avengers, da sein fesselnder Stil von Gewalt und Humor vielleicht nicht gut zu den mächtigsten Helden der Erde passt.